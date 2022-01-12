Более 15 миллионов человек в мире заболели коронавирусом за последнюю неделю

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За последнюю неделю в мире выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией — 15,1 миллиона. Об этом в среду, 12 января, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общее количество заболевших в период с 3 по 9 января составляет 15 154 166.

За это время от COVID-19 скончался 43 461 гражданин.

Наибольший прирост заболеваемости был отмечен за неделю в Европе. Там оказались инфицированы 7,1 миллиона человек.

По данным ВОЗ, к настоящему моменту всего в мире выявили 308 миллионов случаев коронавируса. Всего из-за COVID-19 скончались пять миллионов жителей планеты, передает РИА Новости.

Накануне глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в ближайшие шесть–восемь недель штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» будут инфицированы более половины населения Европы.