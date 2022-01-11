ВОЗ: Более половины населения Европы заразится «омикрон»-штаммом в ближайшие недели

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В ближайшие шесть–восемь недель штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» будут инфицированы более половины населения Европы. Об этом во вторник, 11 января, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

— Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50 процентов населения (Европейского) региона будет инфицировано «омикроном» в ближайшие 6–8 недель, — цитирует специалиста РИА Новости.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 71 процент за минувшие две недели. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в четверг, 6 января. Она отметила, что за прошедшую неделю в ВОЗ направили сведения о 9,5 миллиона новых случаев коронавируса, однако реальные данные могут быть значительно выше.

6 января глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у россиян, которые не покидали территорию страны, выявили агрессивный штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Он отметил, что новая мутация коронавируса распространяется гораздо быстрее предыдущих, а значит, обладает крайне высокой контагиозностью.