В ВОЗ зафиксировали рост числа заболевших COVID-19 на 71 процент за две недели

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Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 71 процент за минувшие две недели. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в четверг, 6 января.

Она отметила, что за прошедшую неделю в ВОЗ направили сведения о 9,5 миллиона новых случаев коронавируса, однако реальные данные могут быть значительно выше.

— В США — увеличение на 100 процентов, в Африканском регионе — рост примерно на семь процентов, — заявила Керкхове.

При этом число заболевших за текущую неделю опередит уровень предыдущей недели, так как только за минувшие сутки было выявлено 2,2 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, передает ее слова РИА Новости.

За прошедшие 24 часа в 84 регионах России выявили 15 316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 10,6 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни. Также после прохождения лечения от коронавируса под присмотром врачей полностью выздоровели 22 949 пациентов.

В этот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ увеличился до 62,6 процента.