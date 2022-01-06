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В России за сутки выявили 15 316 случаев COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 15 316 случаев COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 84 регионах России выявили 15 316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 6 января.

Отмечается, что при этом 10,6 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 15 316 случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать столица. За сутки в Москве выявили 2357 случаев заражения коронавирусом.

В России за сутки выявили 15 316 случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие 24 часа в России от COVID-19 скончалось 802 человека. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром врачей полностью выздоровели 22 949 пациентов, подытожили в оперштабе.

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5 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии.

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

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