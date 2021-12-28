Минздрав выпустил новую версию рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом
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Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Отмечается, что в новую версию рекомендаций по COVID-19 включена информация о штамме «омикрон» и о новых препаратах МИР-19 И Нирматрелвир+Ритонавир
Кроме того в новые рекомендации Минздрав включил вакцину для подростков с 12 лет «Спутник М».
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