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Минздрав выпустил новую версию рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом
Минздрав России / Фото: osminzdrav.ru / Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ

Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что в новую версию рекомендаций по COVID-19 включена информация о штамме «омикрон» и о новых препаратах МИР-19 И Нирматрелвир+Ритонавир

Кроме того в новые рекомендации Минздрав включил вакцину для подростков с 12 лет «Спутник М».

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