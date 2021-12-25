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Минздрав заявил, что все случаи «омикрона» в России являются завозными

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав заявил, что все случаи «омикрона» в России являются завозными
Фото: АГН Москва

Все выявленные на территории Российской Федерации случаи «омикрон»-штамма коронавируса являются завозными. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

— В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванных указанным штаммом, на данный момент не выявлено, — цитирует сообщение РИА Новости.

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До этого врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Вечерней Москве», что распространение в РФ «омикрон»-штамма связано с невозможностью проконтролировать его попадание в страну не только из Южной Африки, но и из большого количества других государств, где он сейчас регистрируется.

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.

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