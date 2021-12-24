«Омикрон»-штамм выявили в 110 странах

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Новую мутацию коронавирусной инфекции «омикрон» выявили в 110 странах мира. Об этом сообщается в обновленной информации, которую распространила в пятницу, 24 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

— По данным на 22 декабря, «омикрон» выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ, — цитирует заявление РИА Новости.

По данным ВОЗ, первичные данные говорят о том, что «омикрон» имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта» и может казаться менее серьезным. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.

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До этого ученые из Университета Британской Колумбии провели исследование «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции и определили, что является причиной его высокой заразности. У него были обнаружены 37 мутаций шипового белка, позволяющие инфекции уходить от иммунного ответа. Кроме того, специалисты выяснили, что «омикрон» более устойчив к моноклональным антителам по сравнению с предыдущими мутациями.