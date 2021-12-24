Ученые выяснили причину высокой заразности штамма коронавируса «омикрон»

Фото: unsplash

Ученые из Университета Британской Колумбии провели исследование «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции и определили, что является причиной его высокой заразности. Об этом сообщает Daily Mail.

Для молекулярного анализа вируса исследователи использовали метод криоэлектронной микроскопии, при помощи которого получили снимки вируса в высоком разрешении. Ученые проанализировали изображение и обнаружили ряд опасных мутаций в спайк-белке. Они позволяют инфекции проникать в человеческий в организм, игнорируя защитный барьер антител.

Эксперты определили, что штамм «омикрон» заметно отличается от предыдущих вариантов вируса. У него были обнаружены 37 мутаций шипового белка, позволяющие инфекции уходить от иммунного ответа. Кроме того, специалисты выяснили, что «омикрон» более устойчив к моноклональным антителам по сравнению с предыдущими мутациями.

Накануне глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» не более опасен, чем «дельта». При этом «омикрон» гораздо лучше распространяется в популяции, отметил ученый.