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Гинцбург сравнил опасность штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург сравнил опасность штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Штамм коронавируса «омикрон» не более опасен, чем «дельта». Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в четверг, 23 декабря.

— На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм «омикрон» более опасен (чем дельта-штамм — прим. «ВМ»), более вирулентен по каким-то показателям, не приходится, — рассказал специалист.

При этом «омикрон» гораздо лучше распространяется в популяции, отметил Гинцбург в эфире «России 24».

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

В тот же день сообщалось, что первая смерть от «омикрона» была зафиксирована в Израиле. Уточняется, что 75-летний пациент с COVID-19, госпитализированный в больницу Сорока в Беэр-Шеве, умер после того, как у него диагностировали новый вариант инфекции.

Он болел сопутствующими заболеваниями, был дважды вакцинирован, а с момента получения им второй вакцины прошло более шести месяцев. Всего на тот момент в стране зафиксировали 341 случай «омикрона».

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