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Гейтс оценил сроки завершения пандемии коронавируса на Земле

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Гейтс оценил сроки завершения пандемии коронавируса на Земле
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Об этом заявил американский миллиардер Билл Гейтс во вторник, 21 декабря.

— Если и есть хорошие новости, так это то, что «омикрон» распространяется так быстро, что, когда он становится доминирующим в стране, волна там должна длиться менее трех месяцев. Эти несколько месяцев могут быть плохими, но я все же верю, что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году, — рассказал предприниматель.

Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь пандемия закончится и это наступит тем быстрее, чем люди будут лучше заботиться друг о друге, отметил Гейтс в Twitter.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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