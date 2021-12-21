Дважды привитый мужчина первым умер от штамма «омикрон» в Израиле

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Первая смерть от штамма коронавируса «омикрон» зафиксирована в Израиле. Об этом сообщает телерадиокорпорация «КАН» во вторник, 21 декабря.

— 75-летний пациент с коронавирусом, госпитализированный в больницу Сорока в Беэр-Шеве, умер вчера после того, как у него диагностировали штамм «омикрон». Он болел сопутствующими заболеваниями, был дважды вакцинирован, а с момента получения им второй вакцины прошло более шести месяцев, — говорится в сообщении.

Минздрав Израиля зафиксировал 341 случай COVID-19 в стране. При этом существуют опасения, что «омикроном» болеют еще 807 пациентов, отмечает КАН.

20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.

Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность 89,7 процента.