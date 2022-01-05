ВОЗ сообщила о максимуме заболевших COVID-19 в мире за сутки за время пандемии

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, 5 января, о 2 294 039 новых случаях заболевания коронавирусом в мире за сутки. Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии.

Согласно данным ВОЗ, на данный момент выявлено 293 750 692 инфицированных, 5 454 131 человек скончался. Число новых случаев COVID-19 увеличилось за день на 2 294 039, смертей — на 7011, передает ТАСС.

За последние восемь дней суточный прирост выше миллиона инфицированных был зафиксирован ВОЗ семь раз. За последние сутки он впервые за время пандемии превысил два миллиона. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 января 2022 года, тогда за день было зарегистрировано 1 859 485 случаев коронавируса. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболевших и умерших, которые предоставляются государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания выявлено в Соединенных Штатах — 55 972 114. Далее идут Индия (35 018 358), Бразилия (22 305 078), Великобритания (13 641 524) и Россия (10 585 984). Летальных исходов больше всего в США — 821 408, на втором месте Бразилия (619 209), на третьем — Индия (482 551). Далее следуют РФ (313 015) и Мексика (299 581).

В среду, 5 января сообщалось, что в России выявили 15 772 новых случая коронавируса за сутки. За минувшие 24 часа в 84 регионах России выявили 15 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.