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В России выявили 15 772 новых случая коронавируса за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 15 772 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За минувшие 24 часа в 84 регионах России выявили 15 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 5 января.

При этом 8,8 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни.

В России выявили 15 772 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние сутки в столице выявили 2307 случаев заражения ковидом.

За прошедшие 24 часа в РФ от коронавируса скончалось 828 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов полностью выздоровел 25 581 пациент, подытожили в оперштабе.

В России выявили 15 772 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

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