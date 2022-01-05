В России выявили 15 772 новых случая коронавируса за сутки
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За минувшие 24 часа в 84 регионах России выявили 15 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 5 января.
При этом 8,8 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни.
По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние сутки в столице выявили 2307 случаев заражения ковидом.
За прошедшие 24 часа в РФ от коронавируса скончалось 828 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов полностью выздоровел 25 581 пациент, подытожили в оперштабе.
Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.