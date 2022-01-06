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Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг 62,6 процента

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг 62,6 процента
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ увеличился до 62,6 процента. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в четверг, 6 января.

Она отметила, что неделю назад этот показатель был равен 61,8 процента.

— По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза, — заявила Голикова.

Вице-премьер уточнила, что в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Туве, Липецкой и Московской областях и на Чукотке уровень коллективного иммунитета достиг 80 процентов, цитирует ее ТАСС.

Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг 62,6 процента

За прошедшие 24 часа в 84 регионах России выявили 15 316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 10,6 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни. Также после прохождения лечения от коронавируса под присмотром врачей полностью выздоровели 22 949 пациентов.

5 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Это самый высокий суточный показатель за все время пандемии.

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