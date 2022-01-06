Мурашко сообщил, что штамм «омикрон» обнаружили у не выезжавших за границу россиян

Фото: minzdrav.gov.ru

У россиян, которые не покидали территорию страны, выявили агрессивный штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг, 6 января, в ходе заседания штаба по COVID-19 и организации медицинской помощи в праздничные дни.

Он отметил, что новая мутация коронавируса распространяется гораздо быстрее предыдущих, а значит, обладает крайне высокой контагиозностью.

— Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны, — цитирует министра РИА Новости.

За прошедшие 24 часа в 84 регионах России выявили 15 316 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 10,6 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни. Также после прохождения лечения от коронавируса под присмотром врачей полностью выздоровели 22 949 пациентов.

В этот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ увеличился до 62,6 процента.