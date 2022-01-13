Диетолог объяснила, что делать при нехватке витаминов

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При подозрении на дефицит витаминов не стоит самостоятельно пытаться компенсировать их недостаток: в этом случае не будет устранена причина. Лучше доверить решение проблемы специалисту. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, грамотный подход к питанию во многих случаях может помочь избежать нехватки витаминов.

— Конечно, должно быть полноценное питание: основное мы берем оттуда. Продукты должны быть разнообразными, потому что в разных продуктах содержится разное количество витаминов. Не нужно углубляться без крайней нужды в вегетарианство, веганство, сыроедение, монодиеты, — рекомендовала врач.

При любых подозрениях сдавать анализы самостоятельно — не лучший вариант, заметила собеседница «ВМ». Такие анализы стоят достаточно дорого, при этом по их результатам можно только пропить витамины, однако причина их недостатка выяснена не будет.

Беспорядочное употребление витаминов также не приведет ни к чему хорошему, подчеркнула врач.

— Человек считает, что он плохо выглядит или у него есть какие-то стрессы. И он начинает пить какие-нибудь моновитамины вроде аскорбинки лошадиными дозами, в результате чувствует себя еще хуже. Но при этом думает, что пьет мало, и еще увеличивает дозировку. В результате возникает передозировка, а это подчас хуже, чем нехватка, — заметила эксперт.

Самый правильный вариант — обратиться к лечащему врачу, посоветовала Соломатина. Первым делом нужно посетить терапевта, который объяснит, как действовать дальше: возможно, проблема кроется вовсе не в витаминах, заключила диетолог.