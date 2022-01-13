Сервис «Мои платежи» подвел итоги 2021 года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За 2021 год москвичи воспользовались сервисом «Мои платежи» более 14,7 миллиона раз. Количество платежей по сравнению с 2020 годом увеличилось на 25 процентов.

Жители города заплатили около восьми миллионов раз на mos.ru и 6,7 миллиона — через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

— В прошлом году в сервисе была добавлена возможность настройки автоплатежей для проведения оплат по договорам аренды городской недвижимости и переводам на благотворительность. Также появился функционал настройки автоплатежей по расписанию и получения уведомлений о новых счетах и, конечно, виджеты для быстрого и удобного поиска счетов, — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Владимир Новиков.

По его словам, за минувший год увеличилось количество предоставляемых сервисом услуг. Например, москвичи смогли настраивать автоплатежи для оплаты по аренде городской недвижимости и благотворительным пожертвованиям. Помимо этого, они доступны для оплаты самых разных вещей — от спортивных кружков и секций до транспортных услуг.

Появились уведомления в категории «Образование», расширился перечень доступных для оплаты услуг, была продлена акция для держателей платежной карты «Мир» — они могут совершать оплату без комиссии. Также в прошлом году добавили удобную систему виджетов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали, что в настоящее время 25 госуслуг, предоставляемых столичным департаментом городского имущества (ДГИ) в сфере имущественно-земельных и жилищных отношений, можно получить на портале mos.ru. Цифровизация позволяет им разрешать любые вопросы удаленно, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.