Фанаты ДДТ собрали рекордные 25 миллионов рублей на выпуск нового альбома группы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На запись нового альбома популярной отечественной рок-группы ДДТ поклонники коллектива собрали более 25 миллионов рублей. Сумма была собрана на платформе Planeta.ru чуть более чем за три месяца и стала рекордной среди всех краудфандинговых платформ страны. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Отмечается, что за период с 5 октября по 12 января фанатам ДДТ удалось собрать 25 289 099 рублей.

По словам основателя и лидера группы Юрия Шевчука, такой масштабный отклик стал для коллектива неожиданностью.

— Это очень здорово и это окрыляет! Благодаря вам мы все переживем это время без живых концертов. На подходе уже следующий альбом и новые видеоклипы, которые, надеюсь, вас не разочаруют, — приводятся в сообщении пресс-службы слова Шевчука.

Ранее лидер ДДТ на официальном сайте группы обратился к фанатам с предложением принять участие в создании нового альбома при помощи краудфандинговой платформы.

Предыдущий рекорд принадлежал фронтмену рок-группы «Алиса» Константину Кинчеву. В прошлом году на создание его сольного альбома на Planeta.ru удалось собрать 23,1 миллиона рублей, пишет РИА Новости.