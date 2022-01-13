Путин в приветствии Гайдаровскому форуму отметил важность анализа новых научных тенденций

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам Гайдаровского форума, который открывается в РФ 13 января, отметил важность закрепления прошлых результатов по преодолению экономических проблем для устойчивого развития страны.

По его словам, также важно проанализировать новые тенденции в сферах бизнеса, науки и образования.

— Сегодня важно не только закрепить эти достижения (по преодолению пандемии COVID-19 — прим. «ВМ»), но и детально проанализировать новые тенденции, наметившиеся в последнее время в бизнесе, науке, образовании, здравоохранении, других сферах. Учесть их в интересах устойчивого развития страны и повышения качества жизни граждан, — сказал глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что форум пройдет конструктивно, а инициативы участников обязательно окажутся востребованы, передает РИА Новости.

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум был учрежден в 2010 году. Свое имя мероприятие получило в честь российского политика Егора Гайдара.

Мероприятие традиционно проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.