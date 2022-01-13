Свыше 10 тысяч квадратных метров самостроя демонтировали в центре Москвы в 2021 году

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С начала года Госинспекция по недвижимости на территории Центрального административного округа обследовала порядка 850 гектаров городской территории.

— Проведено более 10 тысяч инспекционных мероприятий. В ходе проверок выявлено 1150 нарушений земельно-имущественного законодательства. Основные из них связаны с нарушением требований к размещению летних кафе. На их долю приходится 40 процентов нарушений. Порядка 39 процентов — использование не по целевому назначению, 18 процентов — отсутствие правоустанавливающих документов на землю. Незаконное переустройство объектов нежилого фонда — 10 процентов, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Благодаря инвентаризации и мониторингу территории с помощью современных инструментов контроля в ЦАО зафиксирован 341 объект самовольного строительства, из них 122 — объекты с правами собственности, решение о демонтаже которых принимают судебные органы, 219 — объекты, права собственности на которые не зарегистрированы. Такие объекты демонтируются либо в добровольном порядке — силами пользователя, либо силами Госинспекции по недвижимости. За год в центре столицы было демонтировано 170 объектов самостроя площадью 10,1 тысячи квадратных метров.

В рамках инвентаризации было выявлено более 800 объектов в неудовлетворительном, ветхом состоянии. Из них 23 объекта восстановлены, а 8 — демонтированы.

Так, например, летом 2021 года в столице была восстановлена последняя сохранившаяся сторожка-кордегардия Камер-Коллежского вала. Ранее историческое здание находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка. Строение было восстановлено и приведено в порядок.

Владислав Овчинский уточнил, что решения о сносе принимаются только касательно аварийных объектов, не подлежащих восстановлению, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан и не являющихся объектами культурного наследия. В остальных случаях объектам дают вторую жизнь: их реставрируют и сохраняют.

Кроме того, с 15 марта по 15 ноября 2021 года в центре Москвы проводились проверки летних кафе, было выявлено 412 нарушений при размещении сезонных объектов. Все нарушения были устранены.

Большая работа проведена в рамках реализации проекта «Свободный доступ» на территории Москвы, в том числе в Центральном административном округе. В рамках проекта поступило 61 обращение, подтверждено 17 фактов незаконного размещения ограждающих устройств. Например, были оперативно приняты меры и обеспечен свободный доступ на земельный участок по адресу улица Тверская, дом 20/1, где прилегающая к административному офисному зданию территория была незаконно заблокирована, были установлены автоматические ворота. Территория использовалась сотрудниками под парковку личного автотранспорта. В настоящее время ворота демонтированы, обеспечены беспрепятственные проход и проезд.