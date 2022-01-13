Бастрыкин заявил, что казанский стрелок готовился к массовому убийству несколько месяцев

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Ильназ Галявиев, который расстрелял в школе в Казани нескольких человек, готовился к массовому убийству на протяжении нескольких месяцев. Об этом в четверг, 13 января, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, преступник начал разрабатывать план нападения на школу в начале прошлого года.

— Это происходило под воздействием информации из сети Интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры «колумбайн», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще более двадцати человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента. Им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

16 декабря суд продлил арест Галявиеву до 11 апреля 2022 года.