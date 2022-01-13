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Премьер Чехии выругался матом во время 22-часового заседания в парламенте

Полина Долганова

В мире
Премьер Чехии выругался матом во время 22-часового заседания в парламенте
Фото: Fotograf1978 / CC BY-SA 4.0

Новый премьер-министр Чехии Петр Фиала выругался нецензурным словом, говоря с коллегой в парламенте во время обсуждения вотума доверия его кабинету министров. В этот момент микрофон политика оказался включен. Об этом в четверг, 13 января, сообщает издание Novinky.

По данным СМИ, после того как Фиала вернулся на свое место в парламенте после перерыва, он заявил рядом сидящему министру труда Мариану Юречке, что очень хочет в туалет и сделал это, используя нецензурную брань.

— Господин премьер — такой же человек, как все, и в напряженной атмосфере заседания у него тоже может вырваться какое-нибудь непубличное выражение, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь правительства Вацлав Смолка.

Уточняется, что обсуждение в парламенте длилось около 22 часов.

В октябре 2021 года глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попросил журналистов, которые присутствовали на пресс-конференции с его участием, не разговаривать громко и не комментировать происходящее на камеру. В процессе брифинга с участием министра и его коллеги из Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана один из сотрудников СМИ начал записывать на камеру свой комментарий по итогам переговоров политиков. Глава МИД отметил, что такое поведение журналиста ему мешает.

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