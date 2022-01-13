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Рок-певица Ронни Спектор скончалась в США

Анастасия Колоскова

Общество
Рок-певица Ронни Спектор скончалась в США
Фото: Zuma/TASS

Основательница американской группы The Ronettes Вероника Иветт Беннетт, более известная под псевдонимом Ронни Спектор, скончалась на 79-м году жизни в среду, 12 января. Об этом сообщается на официальном сайте артистки.

Причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание, с которым она боролась в последние годы.

— Ронни прожила свою жизнь с блеском в глазах, веселым настроением, злым чувством юмора и улыбкой на лице. Она была полна любви и благодарности. Ее радостный голос, игривый характер и волшебное присутствие будут жить во всех, кто знал, слышал или видел ее, — рассказали представители ее семьи.

Вероника Иветт Беннетт родилась 10 августа 1943 года в Нью-Йорке. В 1961 году она вместе с двумя сестрами создала музыкальный коллектив The Ronettes. Продюсером группы выступал Фил Спектор, ставший впоследствии мужем Беннетт. Спектор вошла в список «100 величайших певцов и певиц всех времен» по версии журнала Rolling Stone, где заняла 69-е место. Ее песню «Be My Baby» внесли в Зал славы рок-н-ролла.

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