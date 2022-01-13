Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать на Старый Новый год, 14 января
Сегодня по народному календарю славян Васильев день. Название его произошло от имени святителя Василия Великого.
На Васильев день деньги занимать нельзя, иначе весь год в долгах будешь. Ругаться и злословить нельзя, ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. Желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно сбудется. 14 января нужно порадовать себя обновкой, тогда весь год будешь в обновках ходить
Этот день отмечали на Руси с особым размахом. Встречать новый год принято было в гостях у старшего в роде. К нему вечером 13 января приходили родственники и до утра не расходились.
Приметы погоды:
Если утром снег шел, то зима снежной будет, а весна — поздней.
Снегопад — к теплому лету.
Звездная ночь — к богатому урожаю ягод.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Василий, Вячеслав, Александр, Богдан, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.