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Сегодня по народному календарю славян Васильев день. Название его произошло от имени святителя Василия Великого.

На Васильев день деньги занимать нельзя, иначе весь год в долгах будешь. Ругаться и злословить нельзя, ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. Желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно сбудется. 14 января нужно порадовать себя обновкой, тогда весь год будешь в обновках ходить

Этот день отмечали на Руси с особым размахом. Встречать новый год принято было в гостях у старшего в роде. К нему вечером 13 января приходили родственники и до утра не расходились.

Приметы погоды:

Если утром снег шел, то зима снежной будет, а весна — поздней.

Снегопад — к теплому лету.

Звездная ночь — к богатому урожаю ягод.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать на Старый Новый год, 14 января

Именины отмечают: Василий, Вячеслав, Александр, Богдан, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.