«Любимое 13-е число мне в помощь!»: Алена Апина опубликовала видео с больничной койки

Фото: Instagram/neapina

Эстрадная певица Алена Апина опубликовала в своем Instagram видеообращение фолловерам, где рассказала о своем состоянии. Алена Апина встретила старый Новый год на больничной койке из-за обострения старых заболеваний.

Артистке физически трудно говорить на камеру, однако она надеется на скорейшее выздоровление.

— Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо, — отметила 57-летняя певица.

Однако артистка не теряет оптимизма:

— В старый Новый год прощаемся со старыми болячками! Все будет по-новому! Все будет хорошо! Любимое 13-е число мне в помощь!

Поклонники певицы поддержали ее и пожелали скорейшего выздоровления: «Здоровья! Вы сильная и добрая, мы вместе с вами!»; «Все обязательно будет хорошо!»; «Все пройдет, вперед и с песней!»; «Скорейшего вам выздоровления, Алена!».

Осенью Алена Апина рассказала, что о втором супруге, продюсере Александре Иратове, у нее остались не самые лучшие воспоминания.