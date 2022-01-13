Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Любимое 13-е число мне в помощь!»: Алена Апина опубликовала видео с больничной койки

Лала Манушакян

Общество
«Любимое 13-е число мне в помощь!»: Алена Апина опубликовала видео с больничной койки
Фото: Instagram/neapina

Эстрадная певица Алена Апина опубликовала в своем Instagram видеообращение фолловерам, где рассказала о своем состоянии. Алена Апина встретила старый Новый год на больничной койке из-за обострения старых заболеваний.

Артистке физически трудно говорить на камеру, однако она надеется на скорейшее выздоровление.

— Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо, — отметила 57-летняя певица.

Однако артистка не теряет оптимизма:

— В старый Новый год прощаемся со старыми болячками! Все будет по-новому! Все будет хорошо! Любимое 13-е число мне в помощь!

Поклонники певицы поддержали ее и пожелали скорейшего выздоровления: «Здоровья! Вы сильная и добрая, мы вместе с вами!»; «Все обязательно будет хорошо!»; «Все пройдет, вперед и с песней!»; «Скорейшего вам выздоровления, Алена!».

Осенью Алена Апина рассказала, что о втором супруге, продюсере Александре Иратове, у нее остались не самые лучшие воспоминания.

Читайте также:
Здоровье Больницы Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте