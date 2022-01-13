«Я хотела от него пять детей»: Анна Плетнева рассказала о любви к Владимиру Преснякову

Фото: Youtube / Super!

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о своей влюбленности в артиста Владимира Преснякова.

Чувства у певицы зародились еще в детстве. Впервые Плетнева увидела на экране Преснякова, когда ей было 10 лет.

— Я решила, что стану певицей, потому что хочу с ним стоять на одной сцене и петь песню «Замок из дождя». Каждую ночь я закрывала глаза и мечтала. Я видела себя, Вову, и что мы поем. Я визуализировала эту картинку. Я безумно любила чувака. Я реально хотела родить от Вовы пять детей, — рассказала артистка в интервью для YouTube-канала Super.

Мечта Плетневой сбылась: на одном из сольных концертов группы «Винтаж» Пресняков спел с ней песню на одной сцене. Позже певица призналась ему в своих чувствах.

— Я ему все рассказала, он знает. Мы с ним находимся в одном продюсерском центре, и на всех общих собраниях, концертах, мероприятиях надо мной ржут Елка, Мари Краймбрери, Бурито, потому что когда заходит Вова, я теряю дар речи, меня замыкает, я очень глупо шучу и краснею.

Артистка была замужем дважды. В браке со вторым мужем, совладельцем фармкомпании Кириллом Сыровым, у них родилось двое детей. От первого брака у Анны есть дочь Варвара.

В октябре 2021 года ее супруг попал в аварию на мотоцикле: с травмами его госпитализировали в реанимацию.