Рябков заявил о желании Украины отказаться от выполнения Минских соглашений

Фото: Пресс-служба Совфеда

Правительство Украины может принимать самые немыслимые решения — необходимо положить этому конец. Об этом в четверг, 13 января, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, Россия самым решительным образом предостерегает Киев и страны Запада, если они имеют какие-либо замыслы относительно решения конфликта в Донбассе.

Он также добавил, что Украина «упивается» иллюзией реванша и ищет повод отказаться от выполнения Минских соглашений.

Рябков отметил, что Россия не даст возложить на себя ответственность за возможные провокации вокруг Украины и считает позицию Запада относительно требования Москвы об отказе НАТО принимать в свои ряды Украину двуличной, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.