Эксперт заявил, что применение иностранных спутников может быть опасно для России

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Продолжение использования иностранных спутников может быть опасным для России, потому что через них можно сильно влиять на связь и недоброжелатели способны нанести вред. Такое мнение высказал шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Он отметил, что на сегодняшний день в информационном поле сохраняется напряженная обстановка и ФСБ настоятельно рекомендует отказаться от применения иностранных спутников.

— С путники — это такая вещь, через них можно со связью той страны, которой хотят навредить, хорошо поработать. Мы это уже проходили и проходим, — объяснил эксперт в комментарии «360».

Букштейн подчеркнул, что необходимо избавиться от технологической зависимости.

Специалист подчеркнул, что если переход на российские спутники так и не осуществить, то может возникнуть угроза полного отключения дальних районов от интернета теми странами, которым они принадлежат.

Ранее в Пентагоне заявили, что испытания противоспутникового оружия России угрожают стратегической стабильности в мире и подрывают ее.