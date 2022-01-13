«В состоянии овоща»: появились подробности о самочувствии Куравлева

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Актер Леонид Куравлев, лежащий в Коммунарке с пневмонией, находится в неадекватном состоянии. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники.

— Да, он в сознании, да он моргает, дышит и так далее, но особо ничего не понимает, как говорят, в состоянии овоща, поведение и реакции неадекватные. Питается через зонд, родственников к Леониду Вячеславовичу, естественно, не пускают, передачек никаких близкие не делают, но и отделение не то, чтобы что-то требовалось передавать, — говорится в сообщении.

Куравлева, как уточняется, могут перевести на ИВЛ, чтобы его органы отдохнули от нагрузки. У артиста, по данным издания, диагностировали тяжелое поражение мозга, которое привело к проблемам с памятью и речью.

Из-за нарушения функции глотания ему также провели экстренную операцию на желудке. Состояние Куравлева вызывает большие опасения у врачей, отмечает «СтарХит».

10 января Пятый канал сообщил, что Куравлев находится в реанимации в Коммунарке. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов.

Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.