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Вирусолог назвал главное предназначение вакцины для подростков «Спутник М»

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Вирусолог назвал главное предназначение вакцины для подростков «Спутник М»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Основная задача вакцины от коронавируса «Спутник М» состоит в защите подростков от инфекции и избавлении их от тяжелых осложнений. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вирусолог, молекулярный биолог Сергей Нетесов.

По словам специалиста, «омикрон»-штамм, как и «дельта», чаще прежних вариантов вируса вызывает болезни у детей. Более того, иногда заболевание приводит к серьезным последствиям, влияющим на репродуктивную функцию.

— Главная цель разработки «Спутника М» и его испытаний — защитить детей от инфекции. Это первое и самое главное предназначение вакцины. Она изменит ситуацию с «омикроном» хотя бы таким образом, что дети будут болеть меньше, у них не будет осложнений, которые испортят им всю оставшуюся жизнь, — высказался Нетесов.

Специалист добавил: рассуждать об эффективности вакцины «Спутник М» от нового штамма коронавируса можно будет на основе опыта ее применения на практике.

Вакцина «Спутник М» предназначена для подростков в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. Концентрация действующего вещества в препарате в пять раз меньше, чем в «Спутнике V». Прививка для подростков является добровольной.

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