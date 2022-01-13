«Минус миллион градусов»: американцы разгадали «секрет» непобедимости русских

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пользователи американского форума Reddit пришли в ужас после просмотра видео о «метели в автобусе» в Норильске.

— Как там вообще может что-то работать?! Когда смотрю подобные видео, где люди живут при температуре в минус 40 градусов, задаюсь вопросом, как? — написал читатель The-White-Dot.

Речь идет о ролике, который получил распространение в социальных сетях в 2019 году. На нем пассажиры автобуса оказались в снежном плену после того, как транспортное средство попало в ДТП.

Пользователь dying_soon666 предположил, что температура внутри автомобиля составляет «минус миллион градусов». При этом simple123mind подчеркнул, что это самое «русское» видео, которое он когда-либо видел.

Wickedfricking добавил, что примерно так и представлял себе Россию. В свою очередь ImNotThisGuy призвал позитивнее относиться к этому — ведь в таких условиях мороженое не растает по пути домой, отмечается на Reddit.