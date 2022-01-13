Финляндия продлила ограничения на границах из-за COVID-19 до 31 января

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Финляндия продлила действие введенных из-за коронавируса ограничений на границах до 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны в четверг, 13 января.

— Новый штамм коронавируса по-прежнему представляет значительный риск и может вызвать осложнение ситуации. В связи с этим необходимо продлить действие существующих ограничений до 31 января, — говорится в сообщении.

Туристам потребуется предъявить сертификат с данными о прививке или перенесенном заболевании. Кроме того, необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 48 часов до поездки.

Кабмин при этом упростил въезд для тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям. Для этого человеку придется продемонстрировать подтверждающее противопоказания заключение врача и отрицательный ПЦР-тест.

Россияне могут попасть в Финляндию в качестве членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране. Также, в частности, въезд возможен в случае командировок и обучения, отмечается на сайте правительства.