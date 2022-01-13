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Юрист объяснил, как часто можно брать больничный

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист объяснил, как часто можно брать больничный
Фото: Pixabay

Человек может брать оплачиваемый больничный всегда, когда болеет. Закон не регламентирует максимальное количество больничных листов и сроки их действия. Работодатель не имеет права увольнять сотрудника за долгое пребывание на больничном. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

По его словам, механизм выдачи больничного нацелен на охрану здоровья граждан. В этом процессе нет «ни исключений, ни подводных камней».

— Частота непринципиальна. Если человек болеет, он всегда имеет право взять больничный. Никаких ограничений нет. Максимального срока больничного тоже не предусмотрено. Раньше существовал такой закон, но это было достаточно давно. Тогда работодатель имел право увольнять человека, который в течение года отсутствует на работе более четырех месяцев. Такой закон давно отменили, — объяснил Кофанов.

Запрет на увольнение человека по причине затянувшегося больничного значительно улучшает условия труда для работников. Больничный лист выдается на период нетрудоспособности гражданина до его полного выздоровления.

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