ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

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— Решение Совета следует последней оценке состояния выполнения Минских соглашений, которое первоначально предполагалось провести к 31 июля 2022 года. Действующие санкции, впервые введенные 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, и запрещают формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых учреждений, — говорится в сообщении.

Ограничительные меры также запрещают прямой или косвенный импорт и экспорт материалов, связанных с оборонной сферой. Они устанавливают и запрет на товары двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в России, отмечается на сайте ведомства.

12 января сообщалось, что группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях против России на случай обострения кризиса на Украине. Инициатива, как уточняется, посылает четкий сигнал о готовности США добиться «разрушительных» последствий для экономики России при эскалации на Украине. Под санкции в рамках проекта попадают президент России, премьер-министр, а также главы МИД и Минобороны.