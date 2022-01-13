Страховка от дефолта по госдолгу рекордно выросла в России

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Пятилетний кредитно-дефолтный своп (CDS) на Россию, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился на 19 процентов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg в четверг, 13 января.

Котировка CDS составляла 161,9 базисных пункта по сравнению с уровнем 135,9 днем ранее. Это крупнейший однодневный скачок страновой риск-премии России с марта 2020 года.

Данный инструмент позволяет покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства.

Текущие уровни CDS на суверенный долг России означают, что инвесторам обходится примерно в 162 тысячи долларов в год страховка от дефолта по российским госбумагам в течение пятилетнего периода. Страховка подорожала после заявлений российских властей о безрезультатности переговоров с НАТО о гарантиях безопасности, отмечает РБК.

12 января сообщалось, что группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях против России на случай обострения кризиса на Украине. Инициатива, как уточняется, посылает четкий сигнал о готовности США добиться «разрушительных» последствий для экономики России при эскалации на Украине. Под санкции в рамках проекта попадают президент России, премьер-министр, а также главы МИД и Минобороны.