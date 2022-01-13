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Лифт рухнул с высоты седьмого этажа в московском «Президент-отеле»

Иван Юминов

Происшествия
Лифт рухнул с высоты седьмого этажа в московском «Президент-отеле»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 24 Карта всех событий

В московском «Президент-отеле» с высоты седьмого этажа упал лифт, в результате погибли двое человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в четверг, 13 января.

— По предварительным данным, проводился ремонт лифта, погибли двое рабочих, — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются, отмечает РИА Новости.

Один рабочий погиб в лифте, второй оказался между кабиной и стеной и также погиб, отмечается в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

17 декабря в прокуратуре Москвы сообщили, что начали проверку после того, как в одном из небоскребов в «Москве-Сити» сорвался лифт с пассажиром. После случившегося 46-летний мужчина, находившийся в лифте, обратился за медицинской помощью.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в одной из двух башен комплекса «Федерация», расположенного по адресу Пресненская набережная, дом 12. По данным СМИ, лифт пролетел 13 этажей, пассажир отделался ушибом поясницы.

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