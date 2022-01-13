Автоэксперт дал три совета, как правильно парковать машину на ночь зимой

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В зимний период не стоит оставлять на ночь машину на ручном тормозе — есть риск, что тормозные колодки примерзнут. Кроме того, перед стоянкой желательно открыть двери, чтобы вывести из салона тепло, а также поднять дворники: это позволит избежать их примерзания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

Автоэксперт отметил, что затянутый ручной тормоз в холода может примерзнуть, поэтому не стоит пользоваться им без крайней необходимости.

— С современными автомобилями это происходит намного реже, чем случалось раньше с «Жигулями», «Волгами» и «Москвичами». Но я бы рекомендовал ставить машину либо на паркинг на автоматической коробке, либо на первую передачу, если речь о механической коробке. Потому что все равно, когда вы ставите на ручник, колодки прилипают к диску, и если туда попадет вода или снег, колодка может примерзнуть, — рассказал специалист.

Он обратил внимание, что даже в теплую погоду затянутый ручной тормоз заставляет колодки плотно прилегать к диску. Ручным тормозом стоит пользоваться только в случаях, когда машина стоит на уклоне или для кратковременной остановки, подчеркнул эксперт.

В холодное время года ставить машину на уклоне в принципе нежелательно, заметил собеседник «ВМ».

— Не рекомендуется оставлять машину на крутом спуске на режиме паркинга или на передаче без ручника, потому что это не самые надежные средства фиксации, ручник в этом плане эффективнее. Зимой на большом уклоне вообще лучше не оставлять, если ставите — поставьте ближе к бордюру, выверните колесо и уприте в бордюр. Таким образом вы зафиксируете автомобиль, — посоветовал специалист.

Также эксперт рекомендовал перед стоянкой поднимать дворники: это поможет избежать их примерзания, а перед поездкой их будет проще вернуть в рабочее состояние, очистив ото льда и снега.

Единственный риск в данном случае заключается в том, что такие дворники выглядят привлекательно для воров, отметил Сачков.

— Торчащие дворники смотрятся вызывающе, раньше их часто снимали. Сейчас дворники — расходник, и никто на них вроде как не зарится. Если есть возможность их поднять, будет только лучше, тем более если на улице снегопад и мороз, — резюмировал эксперт.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что перед стоянкой можно ненадолго открыть две двери — по диагонали или друг напротив друга. Благодаря этому лишнее тепло уйдет из салона и не будет конденсата, который оседает на окнах и уплотнителях. В результате утром стекла меньше будут потеть, а также снизится вероятность примерзания замков и дверей, заключил специалист.