МЧС подтвердило гибель двоих рабочих при инциденте в «Президент-отеле»

Фото: МЧС

Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 24 Карта всех событий

Двое рабочих погибли при инциденте с лифтом в столичном «Президент-отеле». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС в четверг, 13 января.

— 13 января в 20:26 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу ул. Большая Якиманка, дом 24, — говорится в сообщении.

При проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, погибли двое рабочих, заключили в МЧС.

17 декабря в прокуратуре Москвы сообщили, что начали проверку после того, как в одном из небоскребов в «Москве-Сити» сорвался лифт с пассажиром. После случившегося 46-летний мужчина, находившийся в лифте, обратился за медицинской помощью.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в одной из двух башен комплекса «Федерация», расположенного по адресу Пресненская набережная, дом 12. По данным СМИ, лифт пролетел 13 этажей, пассажир отделался ушибом поясницы.