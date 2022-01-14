СМИ: Португалия расследует предоставление гражданства Роману Абрамовичу

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В пятницу, 14 января, стало известно, что Португальский Институт регистрации и нотариата начал расследование предоставления гражданства российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Ранее он стал гражданином Португалии.

Известно, что Абрамович стал гражданином Португалии благодаря местному «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство.

— Как доказательство происхождения от сефардов Абрамович предоставил сертификат от еврейской общины города Порту, — передает издание Renascença данные минюста страны.

Однако по информации СМИ, процесс получения гражданства российским миллиардером был завершен в короткие сроки. На данный момент ведется следствие по инициативе Института регистрации и нотариата.

1 ноября сообщалось, что общее состояние российских миллиардеров выросло с начала года на 65,63 миллиарда долларов. Состояние совладельца компании «Новатэк» Леонида Михельсона увеличилось больше всего.

Согласно подсчетам аналитиков, состояние Михельсона выросло на 8,58 миллиарда долларов и составило 33,3 миллиарда. На втором месте в списке самых богатых миллиардеров России расположился владелец «Норникеля» Владимир Потанин — к тому моменту он заработал 31,8 миллиарда долларов.