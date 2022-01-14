Талызина высказалась о неграх и китайцах в американской версии «Иронии судьбы»

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

У американцев вряд ли получится повторить успех «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова, снимая ремейк известной кинокартины, даже если они на роли героев пригласят негров, китайцев или японцев. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

— Вообще, все эти ремейки — из серии «мимо сада городского я без шуток не хожу». «Ирония судьбы» — это сочетание всего, всего, всего: и российской действительности, и российских актеров, и музыки, и поэзии. Тогда, 45 лет назад, много компонентов сложилось в одном. Этого невозможно повторить, как бы ни старались: неграми, полунеграми, китайцами, японцами, своими американцами. У них что-то получится, но другое, — отметила актриса, исполнившая в знаменитом фильме роль подруги главной героини.

По словам Талызиной, американцы поражены, что «Ирония судьбы» на российских экранах идет уже 45 лет. Но, с точки зрения актрисы, эта картина вряд ли будет долговечной. Хотя лично она не против, чтобы в США «сняли, перелопатили или передумали» на свой манер известную историю.

В американском прокате «Ирония судьбы» будет называться «About Fate» («О судьбе»). По сюжету, главный герой встречает свою любовь благодаря тому, что по ошибке попадает в другой город и входит в чужой дом, считая его своим. Режиссером фильма выступил россиянин Марюс Вайсберг, а дистрибьютором — отечественная компания «Централ партнершип».

Главные роли в картине исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Льюис Тан, Анна Акана и Мэделин Петш и другие. Одна из актрис будет негритянкой. Анонсировали фильм весной 2021 года, а съемки начались в июне в Бостоне.