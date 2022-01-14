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Спасатель дал советы любителям зимней рыбалки

Ирина Игнатенко

Общество
Спасатель дал советы любителям зимней рыбалки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев дал советы по безопасности любителям зимней рыбалки.

Он объяснил, что потенциально тонкий лед легко отличить по матовому желтоватому цвету. Также о ненадежности покрытия свидетельствует различная растительность. Не стоит выходить на лед одному и без специальной одежды.

Специалист посоветовал любителям зимней рыбалки приобрести гидрокостюм, в котором, в случае падения, можно продержаться под водой до пяти часов. Также необходимо взять с собой заряженный телефон и пауэрбанк, чтобы при необходимости была возможность связаться со спасательными службами.

Кроме того, стоит взять с собой палку, чтобы проверять лед с ее помощью. Если уже оказался на льду и чувствует, что льдина начинает трескаться, следует принять горизонтальное положение и отползти в сторону, подальше от опасного участка, передает издание «Невские новости».

Ранее подмосковные спасатели проверили толщину льда на 45 водоемах. По итогам проверок стало известно, что толщина льда на водоемах региона варьируется от нуля до семи сантиметров.

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