Москвичам рассказали, как можно помочь бездомным зимой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие» готовы принять от жителей столицы теплые носки, варежки и другую одежду, которая необходима бездомным в зимнее время года.

В настоящее время особенно актуальны теплые носки и варежки — они быстро изнашиваются. Кроме того, поскольку мужчин-бездомных в разы больше, чем женщин, также востребована и мужская одежда и обувь разных размеров.

Кроме того, организация ведет поиск волонтеров, которые готовы оказывать помощь тем, кто оказался на улице.

— Нужны квалифицированные медики, оказывающие доврачебную помощь, так как зимой участились случаи обморожения. Кроме того, требуются парикмахеры, — отметили в комментарии РИАМО сотрудники организации.

Добровольцы также могут помогать на раздаче горячей еды, чая, одежды, сопровождать маломобильных людей до МФЦ и медучреждений.

Ранее стало известно, что около 500 сообщений от бездомных поступает в столичный «Ангар спасения» ежедневно. Количество обращений не сокращалось и в период новогодних праздников.