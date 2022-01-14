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Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Михаил Алимов

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей в субботу и воскресенье, 15 и 16 января, ожидают сильный ветер и небольшой снег, местами ожидается метель.

По словам синоптиков, днем в субботу температура останется на уровне минус два-четыре градуса. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду. Ночью температура опустится до отметки в минус четыре градуса, возможна гололедица.

В воскресенье похолодает до минус семи, ветер будет дуть со скоростью 12-14 метров в секунду.

Отмечается, что в начале следующей недели продолжится снежная погода. В понедельник, 17 января, температура будет около минус одного градуса, во вторник — от минус одного до минус шести, а в среду может похолодать до минус семи градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столичным автолюбителям стоит быть внимательнее — из-за перепадов температур на дорогах образуется наледь. Это относится и к пешеходам. Следует соблюдать осторожность при переходе дорог и носить нескользкую обувь.

До этого сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и снежных заносов. В регионе ожидаются сильные снегопады.

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