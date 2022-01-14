«Это недопустимо»: жена Макрона отреагировала на слухи о смене пола

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Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит заявила, что злоумышленники с помощью манипуляций с данными выдали ее за родного брата и обвинили в том, что раньше она была мужчиной.

— Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо. И я вдруг оказалась моим братом, — рассказала первая леди.

Речь в данной ситуации идет о генеалогии ее родителей, и это недопустимо, подчеркнула она. Супруга лидера в декабре 2021 года намеревалась подать жалобу правоохранителям из-за распространения слухов о том, что она является трансгендером.

Публикации об этом впервые стали размещать сторонники ультраправых сил во Франции. Они «заподозрили» ее в смене пола, так как она якобы родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье, отмечает Лента.ру.

При этом Тронье является девичьей фамилией супруги президента. Макрон и Брижит Тронье поженились в 2007 году, когда она была его учительницей французского языка. Она старше мужа на 24 года.