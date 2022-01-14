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Стендап-комик Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии

Евгений Белоусов

Общество
Стендап-комик Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии
Фото: Instagram / skavakomissarenko

Белорусский стенд-ап комик Слава Комиссаренко заявил, что его якобы разыскивает КГБ Белоруссии. Об этом артист рассказал во время своего выступления в Киеве.

По его словам, об этом ему сообщил человек, связанный с протестами в Белоруссии.

— Он прислал мне сообщение: Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность, — рассказал комик.

Комиссаренко подчеркнул, что спросил у автора сообщение, не остановит ли КГБ то, что у него уже есть российский паспорт. Тот ответил, что в ведомстве об этом, скорее всего, не знают.

Саму новость о розыске белорусский комик подал с изрядной долей юмора.

— Как надо осторожность проявлять, чтобы тебя КГБ не взяло? Чтобы они стояли такие: Я не пойму, это Комиссаренко или куст, — отшутился он

Видео с выступления он опубликовал на своем Youtube-канале.

В свою очередь РИА Новости направило запрос в пресс-службу КГБ, но ответа пока не получило.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти убедили несколько тысяч мигрантов вернуться к себе на родину. Говоря о возможности для беженцев остаться в стране, глава республики заявил, что власти будут действовать по закону. По словам президента, позиция Евросоюза по вопросу помощи семьям беженцев «не сдвинулась ни на сантиметр».

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