Финалистку Высшей лиги КВН Елену Праченко ограбили в Москве

Фото: instagram.com / @lprachenko

Бывшая участница и финалистка Высшей лиги КВН, 23-летняя Елена Праченко лишилась телефона во время поездки на общественном транспорте. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает издание KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам девушки, ранним утром на остановке общественного транспорта в Кузьминках при входе в маршрутку она столкнулась с мужчиной, который, как ей показалось, замешкался при выходе из транспорта и выскочил из маршрутки в последний момент.

Когда автобус начал движение, Праченко перестала слышать музыку в беспроводных наушниках, которые были подключены к смартфону. Опустив руку в карман, она обнаружила, что гаджета в нем нет.

Девушка обратилась в полицию отметив, что к пропаже телефона может быть причастен мужчина, с которым она столкнулась в маршрутке.

СПРАВКА «ВМ»

Елена Праченко известна по выступлениям в составе команды КВН «Юра», которой руководил резидент Comedy Club и участника шоу «Comedy Баттл» Гара Дмитриев. В 2020 и 2021 году команда становилась финалистом Международной лиги и Высшей лиги КВН соответственно. Кроме того, Праченко работает корреспондентом на одном из телеканалов.