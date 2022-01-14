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В Госдуме назвали вредными слова депутата Иванова о платной вакцинации

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Госдуме назвали вредными слова депутата Иванова о платной вакцинации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Слова депутата Госдумы Максима Иванова о планах сделать вакцинацию от коронавируса платной являются недопустимыми и вредными. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в пятницу, 14 января.

— Наша партия последовательно выступает за необходимость вакцинации, за выработку коллективного иммунитета, чтобы спасти и защитить людей от коронавируса. Мы в ежедневном контакте и с правительством, и с Министерством здравоохранения, — рассказал парламентарий.

Планов по введению платы за вакцинацию нет, подчеркнул он. Властями ведется системная работа по повышению доступности вакцинации, приводит слова Турчака сайт «Единой России».

14 января Иванов заявил, что первая вакцина COVID-19 может стать платной для непривитых граждан. Он уточнил, что вопрос платной вакцинации окончательно не решен, но «рассматривается как вариант», отмечает «Газета.ру».

В тот же день глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, заключил министр.

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