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Минфин раскрыл объем бюджетных трат на борьбу с COVID-19 в 2021 году

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Экономика
Минфин раскрыл объем бюджетных трат на борьбу с COVID-19 в 2021 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в пятницу, 14 января.

— Наша задача в первую очередь подготовить первичное звено, подготовить поликлиники, больницы к тому, что придут новые люди, им нужно оказывать помощь. На это нужны деньги, — рассказал он.

Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, приводит слова Силуанова РБК.

30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат «бустирует» другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.

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