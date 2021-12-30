«В 130 раз больше»: глава РФПИ Дмитриев оценил эффективность «Спутника V»

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг, 30 декабря.

— Венгрия недавно опубликовала данные, где «Спутник» превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и (привитые — прим. «ВМ») «Спутником» в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины. Также, что очень важно, мы видим, что «Спутник», в том числе «Спутник Лайт», хорошо бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, которые имеют короткое время действия, — рассказал эксперт на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Препарат является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», приводит слова Дмитриева сайт Кремля.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.