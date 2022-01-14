Врач раскрыла замедляющий старение организма витамин

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Ключевая роль в сохранении состояния кожи и волос принадлежит витамину B2, который «предотвращает» старение организма. Об этом заявила терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина.

— Все биохимические процессы в нашем организме протекают с участием витаминов группы B, в том числе витамина B2, или рибофламина. При этом главная роль витамина B2 — активация других витаминов группы B: B6, B9 (фолиевой кислоты) и витамина B12, без него они не сработают, — рассказала специалист.

Витамин B2 играет огромную роль в метаболизме белков, жиров и углеводов, уточнила она. Потребность в нем, по словам Тюльпиной, возникает в результате интенсивных нагрузок, анемии и болезней желудочно-кишечного тракта.

Нехватка витамина отражается на состоянии кожи, волос и ногтей, объяснила врач. Еще один хсимптом дефицита элемента — заеды в уголках рта, а также сухость или воспаление слизистых оболочек ротовой полости.

Для определения уровня витаминов в организме терапевт посоветовала обратиться к специалистам. После этого, на основании анализов, доктор сможет подобрать оптимальную дозировку.

При этом B2 содержится в молоке, твороге, яйцах и кедровом орехе. Однако содержащийся в продуктах витамин быстро разрушается на свету — до 70 процентов теряется за 20 минут, приводит слова Тюльпиной Пятый канал.